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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 17:24
الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 33823 منها 275 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 23288 بعد تسجيل 1126 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
867786
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