الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الكويت (اسلام تايمز) - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 683 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 630 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.