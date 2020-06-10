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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 17:40

الجيش الايراني: نحرس أجواءنا بمنظومات مصنعة محلياً

الجيش الايراني: نحرس أجواءنا بمنظومات مصنعة محلياً
واضاف سبهري راد، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء أمام حشد من كوادر سلاح المضادات الجوية الايراني، إن القيود التي كان الكثير يتصور أنها ستسفر عن شلّ البلاد وانهيارها على الصعيد العالمي الا انها ساهمت في ازدهار الطاقات الداخلية على مختلف الصعد.

وتابع: إن هذه القدرات لم تتحقق سوى بالتركيز على الداخل والاعتماد على الطاقات الشبابية الكفوءة في البلاد.

وشدد انه لايمكن تهديد ومواجهة بلد ما يعتمد على طاقاته الذاتية في جميع المراحل من قبيل تدريب الكوادر الانسانية المختصة الى انتاج المعدات الدفاعية المختلفة داخليا ويعتمد تماماً على خبراته الوطنية وشبانه الغيارى حيث يدرك الاعداء هذا الامر تماماً.

واشار الى تحقيق ايران الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع منظومات المضادات الجوية رغم الحظر الظالم، مؤكدا عدم وجود أية هواجس في البلاد على صعيد سد حاجتها من الاجزاء الحساسة في هذه المنظومات بفضل قدرات المختصين المحليين في مجالات وضع التصاميم والتصنيع المحلي.
رقم : 867792
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