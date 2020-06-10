حفتر يبحث ‘‘إعلان القاهرة‘‘ مع السفير الألماني لدى ليبيا

وأكدت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" في بيان لها أن اللقاء عقد في مكتب حفتر في مقر القيادة العامة في الرجمة، قرب بنغازي، وتناول "إعلان القاهرة" الذي طرحه مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة الليبية.



ولفت البيان إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت تأييدها للمبادرة المصرية، مضيفا أن سفير برلين "أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام".



وأكد البيان أن حفتر شكر ألمانيا على جهودها المستمرة الرامية إلى دعم السلام في ليبيا، بالإضافة إلى تعبيره عن استمرار "الجيش الوطني" في سعيه لـ"حفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه".