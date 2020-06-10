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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 19:56

رئيس جامعة ايراني: نتابع تنفيذ توجيهات قائد الثورة بظل أجواء جهادية

رئيس جامعة ايراني: نتابع تنفيذ توجيهات قائد الثورة بظل أجواء جهادية
وشدّد غلامي، في تصريحه للصحفيين على هامش مراسم توديع الرئيس السابق وتقديم الجديد لجامعة الامام الحسين (ع) اليوم الاربعاء، إنه سيتم توظيف جميع الطاقات والقدرات والتنسيق مع جميع المراكز والمؤسسات العلمية التابعة للحرس الثوري لتحقيق هذا الهدف.

ووصف جامعة الامام الحسين (ع) بالمعین الصافي حيث خلّفت تأثيرات كبيرة للغاية طيلة 40 عاما من عمر الثورة الاسلامية.

ونوه الى ان الكوادر التي أعدتها الجامعة والحرس الثوري تولت قيادة شؤون الحرب ومن ثم أدت أدوارا إبداعية مهمة في جميع مراحل الثورة الاسلامية وكانت تؤدي دورا مهما في اجتياز جميع المنعطفات.

وعدّ الرسالة التي تحملها الجامعة بالكبيرة لانها ينبغي ان تحقق توجيهات قائد الثورة للوصول الى آفاقه المنشودة في تربية الكوادر المجتمعية والتعليم العميق والمجالات التربوية الاخرى.
رقم : 867810
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