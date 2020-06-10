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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 20:24

دياب: مشروع الفتنة قائم ومستمر

دياب: مشروع الفتنة قائم ومستمر
وخلال جلسة مجلس الوزراء اشار دياب إلى أن "​لبنان​ مرّ بقطوع خطير آخر الأسبوع الماضي، وتجاوزنا مشاريع فتنة طائفية ومذهبية، وأنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في ال​سياسة​، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها".

وأكد دياب أن "مشروع الفتنة قائم ومستمر، وأنا أؤكّد أن العدو الإسرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطية على خطته لضمّ الضفة الغربيةـ لذلك، أدعو إلى أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي وإحباطه"، مشيرا الى أن "هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم"، موضحا أن "الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى".

وتابع دياب :"هناك معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية، وهذا الأمر نتابعه على مدار ​الساعة​، ونحن أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى ​الأجهزة الأمنية​ للتشدّد في ضبط فلتان التسعير لدى الصيارفة الشرعيين وغير الشرعيين"
رقم : 867812
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