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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 20:45

بعد خمس سنوات بسجون السلطات البحرينية.. نبيل رجب إلى الحرية

بعد خمس سنوات بسجون السلطات البحرينية.. نبيل رجب إلى الحرية
الحقوقي البارز نبيل معروف بعمله ونشاطه الحقوقي الدولي والتزامه التام بالمعايير الحقوقية الدولية وقوانينها وكان استهدافه من سلطات البحرين بسبب نشاطه ومناصرته لحقوق الانسان في البحرين بشكل خاص وكل ضحايا الانتهاكات بشكل عام.

وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاث على حق جميع سجناء الرأي بنيل الحرية الكاملة وغير المشروطة واسقاط الأحكام القضائية التعسفية بحقهم وانصافهم وجبر الضرر، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة بحقهم هي ظلم مضاعف وقيد بديل وخطوة فاقدة لإحترام حقوق الانسان، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وإيقاف الانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب وتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقايق و الاستعراض الدوري الشامل ضمن آليات الامم المتحدة، وهو ما يتطلب اصلاح حقوقي جذري وشامل.

وكانت قد أطلقت السلطات البحرينية، الثلاثاء، سراح الناشط البارز نبيل رجب بعد خمس سنوات في السجن على خلفية تغريدات ومقابلات، حسبما أعلن محاميه وعائلته، على أن يقضي الفترة المتبقية من حكم السجن وهي ثلاث سنوات “في عقوبة بديلة” لم تتضح طبيعتها حتى الآن.
 
وقال المحامي محمد الجشي “أُطلق سراح نبيل وهو في طريقه إلى المنزل، لقد تم ذلك في إطار تنفيذ عقوبة بديلة ولا تزال هناك ثلاث سنوات في الحكم الصادر بحقه”.
 
من جهتها قالت عائلته في بيان “لقد منّ الله علينا هذا اليوم بخروج أخونا العزيز نبيل رجب من السجن وذلك تحت مظلة قانون العقوبات البديلة، حيث سيقضي الثلاث سنوات المتبقية من حكمه في عقوبة بديلة محددة بضوابط قانونية”.

وأُوقف رجب في 2016 وحُكم عليه بالسجن لعامين على خلفية قضية دين فيها بـ”نشر شائعات والتضليل” خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها استبداد سلطات البحرين.

وفي 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية أخرى تعود إلى تغريدات نشرها على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات تحالف العدوان السعودي الاماراتي الذي يقتل آلاف المدنيين في اليمن .

ويشار إلى أنه يعود الفضل لزعماء مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة بان الانتفاضة البحرينية في عام 2011 معروفة اليوم كواحدة من الحركات المؤيدة للديمقراطية القليلة جداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وقفت بثبات كمقاومة غير عنيفة.

رجب، والذي مهنته المقاولة، هو أحد هذه الشخصيات. جعل النضال من أجل حقوق الإنسان والمساواة عمله منذ التسعينيات، عندما جمعت الموجة الأولى من الاحتجاجات الحاشدة اليساريين والليبراليين والإسلاميين ضد ظلم الدولة.


 
رقم : 867817
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