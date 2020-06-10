مجلس النواب العراقي يرفع جلسته حتى اشعار اخر

وقال المجلس في بيان له إنه "تم رفع جلسة الى اشعار اخر يتم تحديده لاحقاً".



وعقد مجلس النواب العراقي، الاربعاء، جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي شهدت التصويت على رفض استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

