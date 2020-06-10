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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 21:17

السعودية ... وأشكال جديدة من التطبيع مع العدو الصهيوني

السعودية ... وأشكال جديدة من التطبيع مع العدو الصهيوني
وبات التهجم على الفلسطينيين واهانتهم ومدح الصهاينة ونصرتهم ميدانا واسعا يتنافس فيه من يريد التقرب والتودد الى ابن سلمان ، وفي سياق متصل فقد برز نجم وزير العدل السعودي السابق وأمين عام "رابطة العالم الإسلامي"!! محمد العيسى، كوجه محبب وقريب الى قلب بنيامين نتنياهو وباقي زعماء الصهيونية العالمية بعد ان شارك مع "اللجنة اليهودية الأمريكية"، التي تشكل لوبيا مناصرا لليهود و"إسرائيل"، حينما أقامت فعالية في بولندا، وزار "معسكر أوشفيتس" في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى جانب زيارته لمتحف تخليد ذكرى المحرقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن في أيار/ مايو عام 2018.
 
هذا السعودي المقرب إلى الصهاينة والذي بات نجمه محبوبا لديهم سيشارك لمدة خمسة أيام، من 14 إلى 18 من الشهر الجاري، في منتدى افتراضي لـ"دعم اسرائيل" برعاية من "اللجنة اليهودية الأمريكية"، الى جانب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وسيكون من المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية.
 
وكانت "اللجنة اليهودية الامريكية" قد اعلنت على موقعها الالكتروني ان المنتدى سيناقش "القضايا التي تواجه الشعب اليهودي حول العالم"!!، بما في ذلك "ظهور معاداة السامية وأشكال الكراهية الأخرى في عصر كورونا" ، و "الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020"، و"سعي تل أبيب إلى السلام والأمن!!"، و"مستقبل العلاقات عبر الأطلسي".
 
والشعب المقاوم في العالم العربي ينتظر سماع ماسيقوله العيسى ‘‘ السعودي المتصهين‘‘ في القضايا التي طرحتها اللجنه اليهودية كمواضيع للنقاش، وهي جميعها مطروحة لنصرة الكيان الاسرائيلي والنيل من الفلسطينيين؟!

وبهذا يكون عهد ابن سلمان يتبع سياسة كارثية إزاء الشعب الفلسطيني، لم يعد تمييزها عن سياسة اكثر الما الذي يحاول ابن سلمان تحقيقه من خلالاحزاب الصهيونية عنصرية وتطرف!!  

 وفي سياق متصل تتابع السعودية تطبيعها مع العدو الصهيوني من خلال تغريدة نشرها حساب تابع للسفارة السعودية في واشنطن جدلا واسعا كونها تمثل اول اعتراف رسمي سعودي بالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

ونشر حساب ”Arabia now” التابع للسفارة السعودية تغريدة، أعلن فيها موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعميد شركة “تشيك بوينت” الإسرائيلية على استلام مهمة نظم المعلومات في مشروع نيوم الذي يخطط له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قال إن هذا الاعلان الذي قام به الحساب سيلحقه قريباً “إعلانات رسمية” من جهات أكثر تمثيلاً للسلطات السعودية.
 
رقم : 867826
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