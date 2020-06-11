إرهابيون اعتدوا على نقاط عسكرية سورية والجيش يدحرهم

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد بمؤازرة الطيران الحربي.



وذكر المصدر أن الطيران الحربي دمر للإرهابيين سيارات بيك آب مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة وبمن فيها من إرهابيين.



وأما في ريف حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي فبيّنَ المصدر أن الهدوء الحذر وشبه التام سيد الموقف .



وأوضح أن الجيش استهدف بمدفعيته الثقيلة تحركات مؤللة وراجلة للإرهابيين في العنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وفي الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مباشرة.