مواجهات مع الإحتلال واعتقال عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال التي اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة مساء الأربعاء أطلقوا قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين في حي الشهيد محمد عبيد بالعيساوية في حين رد الشبان بالمفرقعات والحجارة والزجاجات الحارقة.



وتتعرض بلدة العيساوية لاقتحامات يومية من الاحتلال بهدف التضييق على المواطنين المقدسيين وتنفيذ حملات اعتقال تطال شبانًا وأطفالًا.



وكان تقرير للدائرة الإعلامية لحركة حماس رصد تصاعداً في اقتحامات قوات الاحتلال لأحياء القدس خلال مايو الماضي، والتي بلغ عددها (53) اقتحاما، و(24) مداهمة للمنازل، و(107) حالات اعتقال.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت تسعة مواطنين من القدس وجنين، في الضفة الغربية المحتلة.



وفي جنين، أفاد مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام محاميد وبكر لافي عليات عقب تفتيش منزليهما في دير أبو ضعيف شرق جنين.



وفي بلدة قباطية، اعتقل الاحتلال الشاب ليث أبو الرب عقب اقتحام منزله وتفتيشه، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.