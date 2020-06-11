آملي لاريجاني: حقوق الإنسان ليست سوى أداة لأميركا

واشار آية الله صادق أملي لاريجاني ، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ، في اجتماع اليوم الأربعاء بحضور رؤساء الفرعين التشريعي والقضائي إلى عظمة شخصية الإمام الخميني الراحل وقال اننا والعالم الإسلامي كلنا مدينون لهذه الشخصية الإلهية العظيمة التي أعادت الشرف والثقة بالنفس لشعبنا ، وخاصة في البعد الروحي ، وعززت التوحيد والرؤية التوحيدية للأمة ، وهذه النظرة التوحيدية هي الطريق إلى حياتنا الدنيوية وطريقنا الى الاخرة ، وبهذا الرأي ، وقف الإمام الراحل بوجه طواغيت العصر وقال ان اميركا لايمكنها ان ترتكب اية حماقة .



وأضاف اننا نامل ان نكون جميعا من السائرين بصدق على نهج الامام النير ، وأن نكون مجتهدين في تنفيذ التعاليم التي أحياها والتي تجسد نفس التعاليم القرآنية وتعاليم الأنبياء والأئمة الاطهار . لم يكن الإمام الخميني خائفا من الصمود بوجه الطواغيت ، واليوم ، بعد عدة عقود ، ما زلنا نرى ثمار هذا الصمود في الجمهورية الإسلامية.



وأشاد آية الله صادق آملي لاريجاني بصمود الشعب الايراني وقال إن المقاومة ضد طواغيت العصر والذين كانوا ينتظرون باستمرار انهيار الجمهورية الإسلامية بعد بضعة أيام وبضعة أشهر ، هم أنفسهم متورطون اليوم. اليوم ، الولايات المتحدة والدول الأوروبية في وضع صعب للغاية ، ونحن نعلم أن الجمهورية الإسلامية لديها ما تقوله في المنطقة والعالم ، سواء بالنسبة للدول الإسلامية و الشعوب المسلمة ، وكذلك من حيث الاقتدار العسكري والسياسي.



وفي إشارة إلى موجة الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة ، قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: "في هذه الأيام ، كانت هناك احتجاجات شعبية شديدة ضد التمييز العنصري والظلم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحتى في البلدان الأوروبية".



هناك رسائل مهمة في هذه الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا تحتاج إلى تحليل سياسي وأمني واقتصادي عميق.



ولفت آية الله صادق أملي لاريجاني إلى أبعاد الاحتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وقال ان هذه الاحتجاجات الشعبية لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة من حيث الكم والنوع ، واليوم هناك وضع خاص في ذلك البلد. وقد كشفت بشكل لا لبس فيه نظام الهيمنة الأمريكية في هذه الأحداث. فالامريكيون كانوا يكتبون على مدى سنوات عديدة ، نسخة لحقوق الإنسان لجميع البلدان ، مما يشير باستمرار إلى أنه في بعض البلدان ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية ، لا يتم احترام حقوق الإنسان ، وقد أصبح من الواضح للعالم بأسره أن حقوق الإنسان ليست سوى أدوات للولايات المتحدة.



وأضاف ان الإدارة الأمريكية ترتكب اليوم أسوأ الجرائم ضد الأبرياء والتي قادت الى ايقاظ الشعب الامريكي وبالطبع فإن النظام الأمريكي المهيمن بات معروفا لدى المظلومين في فيتنام وفلسطين وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان ودول أخرى في المنطقة. لقد سقط القناع عن وجه أمريكا اليوم ، وأصبح واضحًا للأمريكيين حقيقة هؤلاء المجرمين ، ونحن على يقين من أن قمع المضطهدين لن يستمر ، ونأمل أن يحدث نفس الانهيار الذي توقعه الأمريكيون للاتحاد السوفيتي السابق ، لامريكا نفسها .