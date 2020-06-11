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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 10:38

حوار عراقي إيراني تركي مرتقب حول الموارد المائية

حوار عراقي إيراني تركي مرتقب حول الموارد المائية
وقال الوزير في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "الحكومة الحالية تركز على حل المشكلات وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية"، موضحا ان "التوجه يسير حاليا نحو زيادة المساحات التي تزرع الخضر والفواكه".

وأضاف أن "مساحات الخطة الزراعية الصيفية ستكون بحدود مليونين و200 ألف دونم، ما يعني أنها خطة زراعية تغطي أكثر من 100 بالمئة من الاراضي القابلة للزراعة".

وبشأن وضع السدود اوضح مهدي، أنها "مستعدة لاستقبال اي كمية من المياه، بما في ذلك سد الموصل، إذ نطمئن المواطنين، بأن السد يعمل بامتياز عال".

وعن حوار عراقي تركي ايراني مرتقب بشأن حصص المياه، اكد رشيد "وجهنا رسائل ومخاطبات الى الجانبين التركي والايراني ونأمل ان يأتي الرد قريبا، والتأخير الذي قد يحصل هو بسبب جائحة كورونا"، مشيرا الى "اننا قد نلجأ الى الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، كما نعتمد على وزارة الخارجية بشكل كبير في هذا الموضوع".
رقم : 867929
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