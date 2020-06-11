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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 11:04

اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية

اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
وقال اللواء جعفري في تصريح له ،اليوم الخميس، ان العنصر الاساس لمنجزات البلاد الكثيرة في الاربعين عاما الاولى من الثورة هو الدور الواسع للشعب في مواجهة التهديدات التي تستهدف الثورة الاسلامية.

واضاف، لقد راينا في قضية كورونا ان الشعب كان له الدور الاساس في البلاد وهذه هي النقطة التي ميزت بلدنا عن سائر البلدان ومنها اميركا.

واكد بان البلاد تجاوزت التهديدات العسكرية والامنية وهي ليست مطروحة في الخطوة الثانية للثورة اي الاربعين عاما الثانية للثورة لكنه قال في الوقت ذاته، ان هذا الكلام لا يعني بطبيعة الحال انه سوف لن يكون هنالك تهديد امني فمن الممكن ان يحصل ذلك الا ان هنالك تجارب حاصلة من مشاركة الشعب في مثل هذه الحالات لمواجهة التهديدات.
رقم : 867933
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