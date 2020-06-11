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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 11:23

وحدات الهندسة تمشط مناطق واسعة في البادية السورية

وحدات الهندسة تمشط مناطق واسعة في البادية السورية
وأوضح أحد القائمين على عمليات التمشيط، قائلاً: "بتوجيهات من قيادة مركز الدفاع الوطني في السلمية نقوم بتمشيط البادية من الألغام والعبوات الناسفة، ونحن مستمرون في هذا العمل حتى يعود الأمن إلى الأراضي والسكان."

ونجم عن عمليات التمشيط تفكيك العديد من أنواع الألغام الفردية والمضادة للمدرعات والآليات، ومنها المزروع بأشراك وتعقيدات، وكان تفجيرها الطريق الأسلم للتخلص منها دون إحداث أي ضرر في كوادر عناصر الهندسة.

ويوضح احد القوات التي تقوم بالعمليات أنه و: خلال عملنا بتفكيك العبوات والألغام وتمشيط المنطقة الشرقية صادفنا الكثير من الألغام وبأنواع مختلفة، وفيها ألغام تم تشريكها بأكثر من تشريكة، كان فكها صعبا ففجرناها في أرضها، فيما الألغام فيها فردي ومضاد للدبابات ومضاد للآليات والدبابات في آن واحد.. فهناك كمية كبيرة من الألغام مزروعة بهذه الأراضي.

ويرافق وحدات الهندسة تشكيلات مسلحة مهمتها التعامل مع أي عناصر مساحة أو خلايا نائمة في تلك المنطقة، وتتظافر تلك الجهود بهدف تأمين البادية وتأمين عودة مريحة لسكانها في القريب العاجل.

وتنطلق أصوات تفجير الألغام معلنة استمرار عمليات تدمير مخلفات جماعة داعش الإرهابية في البادية السورية، حيث تواصل وحدات الهندسة عملها حتى تمشيط كافة أمتار البادية من تواجد هذه الألغام.
رقم : 867936
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