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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 12:11

الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران

الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
واعرب الرئيس الايراني ،اليوم الخميس، خلال مراسم تدشين وحدتين صناعيتين في خراسان الرضوية (شمال شرق) التي حضرها عن طريق الفيديو كونفرانس، اعرب عن ارتياحه لافتتاح هاتين الوحدتين معتبرا ذلك انجازا تم تحقيقه بفضل الجهود التي بذلها الاخوة الشيعة والسنة جنبا الى جنب.

وحضر مراسم الافتتاح محافظ خراسان الرضوية علي رضا زرم حسيني و رئيس منظمة تطویر وتحدیث المناجم والصناعات المنجمیة الإیرانیة (ایمیدرو) في منطقة سنغان التابعة لمدينة خواف الحدودية.

واشار حسيني خلال المراسم الی المشاریع الاقتصادية التي تحتضنها المحافظة واضاف ان قيمة السلع المصدرة من المحافظة بلغت مليار و 400 مليون دولار خلال العام الماضي (انتهي في 20 مارس 2020) فيما انخفضت نسبة البطالة فيها وبلغت 8.3 في المئة لتسجل تراجعا مقارنة مع معدل البطالة في البلاد بنسبة 2.5 في المئة.

وفی مراسم حضرها الرئیس روحانی حسن روحانی عبر الفيدیو کونفرانس تمّ الیوم إفتتاح وحدتين للصناعة و المناجم في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران لانتاج حبيبات الحديد وخام الحديد.

و تم افتتاح وحدتين صناعتين في منطقة سنغان التابعة لمدينة خواف في جنوب شرق خراسان الرضوية على ايدي المهندسين الايرانيين رغم العقوبات الامريكية الجائرة على الشعب الايراني وفي ظل انتشار فيروس كورونا.

و يأتي تدشين مصنع انتاج مركزات الفولاذ بسعة خسمة ملايين طن في سنغان في اطار تحقيق سياسات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومنظمة تطویر وتحدیث المناجم والصناعات المنجمیة الإیرانیة (ایمیدرو) المتمثلة في دعم صناعة الصلب في ايران والحد من بيع خام الحديد.

وتوفر هاتين الوحدتين فرص عمل لخمسة الاف شخص بشكل مباشر و غيرمباشر و تم انتاج اكثر من خمسين بالمئة من اجهزتهما محليا وعلى ايدي المهندسين الايرانيين في اطار تحقيق شعار قفزة الانتاج الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الايراني الجديد (بدأ 20 مارس 2020).
رقم : 867944
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