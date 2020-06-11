الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 12:32

نشر صورة الجاسوس محمد الموسوي عميل الـ(CIA) والموساد

نشر صورة الجاسوس محمد الموسوي عميل الـ(CIA) والموساد
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاخير بان هذا الجاسوس كان يقوم بجمع المعلومات في المجالات الامنية والاستخارية ازاء مبالغ من المال ويضعها تحت تصرف جهازي الاستخبارات الاميركي والموساد الصهيوني.

واوضح بان احدى التهم الموجهة الى هذا الجاسوس هي الكشف عن اماكن عبور وتواجد الشهيد القائد قاسم سليماني وبعض القادة العسكريين في مراحل زمنية مختلفة لجهازي الـ "سي آي أي" و"الموساد".

واعلن المركز الاعلامي للسلطة القضائية في شرحه لملف هذا الجاسوس منذ اعتقاله يوم 10 اكتوبر عام 2018 ولم يتم الافراج عنه منذ ذلك الحين واضاف، ان جميع المراحل القضائية لملف هذا الجاسوس اجريت قبل فترة من استشهاد الحاج قاسم سليماني وان ملفه لا علاقة له بالعمل الارهابي الذي اقدمت عليه اميركا وهو اغتيال الشهيد سليماني.

ووفقا لهذا التقرير فانه وبعد اعتقال موسوي مجد بتاريخ 10 اكتوبر عام 2018 قامت الغرفة 15 التابعة لمحكمة الثورة الاسلامية بالبت في التهم الموجهة اليه وصدر الحكم باعدامه بتاريخ 25 اغسطس 2019 الا ان المحكمة العليا في البلاد استشكلت عليه واعيد الملف الى المحكمة مرة اخرى ومن ثم وبعد دراسة الملف من جديد اصدرت المحكمة مرة اخرى الحكم بالاعدام بحقه في 23 فبراير 2020 ورفع الملف ثانية الى المحكمة العليا التي اكدت الحكم الصادر.

وقد تم خلال الايام الاخيرة نشر صور مختلفة في وسائل الاعلام والاجواء الافتراضية على انها تعود لهذا الجاسوس بصورة خاطئة ومزيفة، وفي اطار احدى هذه الشائعات زعمت وسيلة اعلام مرتبطة بالنظام السعودي بان الجاسوس على علاقة بالاماكن المقدسة في حين انه لم تكن له اي علاقة بها.
رقم : 867948
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
11 حزيران 2020
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
10 حزيران 2020
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
10 حزيران 2020
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
10 حزيران 2020
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
10 حزيران 2020
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
10 حزيران 2020
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
10 حزيران 2020
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
9 حزيران 2020
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
9 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس