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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 12:34

مواجهات واعتقالات في يافا تنديدا بتجريف مقبرة إسلامية

مواجهات واعتقالات في يافا تنديدا بتجريف مقبرة إسلامية
وتشهد المدينة توترا شديدا، بعد إقدام بلدية الاحتلال على تجريف مقبرة "الإسعاف الإسلامية" في المدينة، ونبش عظام موتى المسلمين، بهدف إقامة مأوى للمشردين اليهود على أرض المقبرة.

ووقعت المواجهات في أعقاب وقفة ومسيرة احتجاجية دعت إليها لجنة الدفاع عن مقبرة "الإسعاف الإسلامية"، للتعبير عن الاحتجاج والغضب من تجريف بلدية "تل أبيب" الثلاثاء الماضي للمقبرة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان قالت إنهم شاركوا في الاحتجاجات، وأشعلوا النيران في الحاويات، وألقوا الحجارة تجاهها، وفق زعمها.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة، إن شرطة الاحتلال نشرت صباح اليوم الخميس، قوات معززة من قواتها في مختلف أحياء المدينة تخوفا من توسع نطاق المواجهات.

وكانت القيادات الإسلامية في المدينة حذرت من ردود فعل غاضبة على تجريف المقبرة.
يشار إلى أن مقبرة الإسعاف الإسلامية، أقيمت في عهد الفترة العثمانية في فلسطين.
رقم : 867949
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