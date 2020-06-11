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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 12:47

هل هناك عمليات تبادل سجناء جديدة بين إيران وأمريكا؟

هل هناك عمليات تبادل سجناء جديدة بين إيران وأمريكا؟
واعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن إحتمال تبادل المزيد من السجناء بين إيران وأميركا، وقال: لقد أعلنا الإستعداد سابقا بأننا يمكننا ضمن مختلف الأطر تحرير الرهائن الإيرانيين لدى أميركا وإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف موسوي: إن لديهم (الأميركان) عددا من السجناء الأمنيين في بلدنا، وقد تم إثبات إتهاماتهم.

وتابع عباس موسوي، ومن جهة أخرى حاولنا ونظرا للنوايا الحسنة لبعض الدول والشخصيات بمن فيهم السفير السويسري وحكومته، والذين اقترحوا الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن ناحية إنسانية بذلت إهتماما بهذه الجهود وقامت بإجراءات في هذا المجال.

وأردف: إذا رأينا مرة أخرى توفر الأرضية لهكذا تبادل، او إذا تمكنا من إثبات براءة مواطنينا الإيرانيين من الإتهامات الواهية الموجهة إليهم بالإلتفاف على الحظر الأميركي الأحادي غير القانوني، فإننا من المؤكد سنبذل قصارى جهودنا الدبلوماسية لكي نحرر هؤلاء الأعزاء ونعيدهم إلى أحضان أسرهم.
رقم : 867950
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