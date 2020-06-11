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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 14:36
مستوطنون صهاينة يواصلون انتهاكاتهم في الضفة الغربية
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، إن المواطن عدلي حنني (39 عاما)، أصيب بكسور ورضوض، إثر اعتداء أربعة مستوطنين عليه في خربة طانا.
وأضاف أن المستوطنين أحرقوا مركبة فجر اليوم، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة زيتا جنوب نابلس.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
867972
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