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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 14:47

أبو مرزوق يدعو لمشروع وطني مقاوم لمواجهة قرار الضم

أبو مرزوق يدعو لمشروع وطني مقاوم لمواجهة قرار الضم
ودعا أبو مرزوق قيادة السلطة للخروج من الضغط الإسرائيلي وإطلاق عنان الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أنه إذا فعل الرئيس عباس ذلك فلن يتركه أحد والجميع سيكون دعماً وسنداً له، وفق تعبيره.
المصالحة والوحدة

وكشف د.أبو مرزوق عن اتصال تلقاه من القيادي في حركة فتح نبيل شعت أبلغه فيه أنه لا أمل إلا بالوحدة الوطنية.

وقال القيادي أبو مرزوق إن الراحل رمضان شلح أطلق مبادرة وطنية (مبادة النقاط العشر) ولاقت استحسان الكل الفلسطيني سوى الاخوة في حركة فتح، والمبادرة لازالت صالحة والنقاط التي طالب فيها هي اليوم أكثر إلحاحاً.

وأضاف: "أنا لا أشك أن قيادات فتح وأبو مازن تريد الوحدة الوطنية، ولكن لا يستطيعوا ذلك ويحتاجوا إلى شجاعة وجرأة غير عادية للقيام بذلك".

وأوضح أبومرزوق أن حجم الضغط الأمريكي والصهيوني على دول عدة رفع صوت التطبيع من بعض الأنظمة، واستدرك بالقول "لكن لارصيد لهذا النطبيع في الامة، الأمة كلها مع القدس وفلسطين".

حماس والجهاد

وقال أبو مرزوق، إنه كان بينه وبين الأمين العام الأول لحركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي مشروع بناء وحدة بين الحركتين، مؤكداً أن الحركتين توأم من رحم واحد وأبناء مشروع ومنهج وسياسة واحدة.

وأكد د.أبو مرزوق على أن حركة الجهاد حركة قوية لاتتوقف عند فقدان الرموز، "وستستمر بقيادة الأخ زياد نخالة"، مشدداً على مساندة حركته للنخالة في كل المنعطفات والمراحل.
رقم : 867977
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