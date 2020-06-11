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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 14:59

الصحة الايرانية: تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقالت سادات لاري في تصريح صحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2238 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 180156 شخصا من ضمنهم 2728 في حالة حرجة وهم الان في العناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ 142663 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 78 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 8584 شخصا.
واوضحت بانه تم لحد الان اجراء مليون و 173 الفا و 208 اختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

وصرحت بان محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وكردستان وكرمان هي الان في حالة الانذار او الحالة الحمراء من حيث تفشي الفيروس.
رقم : 867980
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