بعد قرار الاستقطاع.. تظاهرات الاثنين المقبل في العراق

وفوجئ المتقاعدون باستقطاع نسبة من رواتبهم دون اعلان حكومي سابق ورغم التطمينات التي ارسلتها الحكومة بعدم المساس برواتبهم.



وقال المتقاعد احمد حسين ان "قرار استقطاع رواتب المتقاعدين قرار مجحف وظالم ولا يصدر من حكومة تريد الرفاهية لاشخاص افنوا حياتهم في خدمة البلد".



واضاف ان "غالبية المتقاعدين كانوا ينتظرون النظر اليهم بعين الرافة وزيادة رواتبهم التقاعدية لا ان يخفضوها لاسيما مع الظرف الصعب الذي تمر به العائلات العراقية من حظر للتجوال وشراء مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وتوقف معظم الاعمال".



من جانبه يقول محمد امين في حديث لـ السومرية نيوز ان "قرار تخفيض رواتب المتقاعدين هو قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب وعلى الدولة معالجة الازمة بعيدة عن المساس بالرواتب الموظفين او المتقاعدين التي بالكاد تكفي لسد حاجته في ظل الظروف الصعبة".



واضاف ان "المتقاعدين سينطلقون بتظاهرة يوم الاثنين المقبل 15 حزيران الجاري لاجبار الحكومة على اعادة رواتبنا كما كانت بل حتى زيادتها ".



وشهدت منافذ التوزيع يوم امس الاربعاء حالات سخط وغضب من قبل المتقاعدين بعد استقطاع مبالغ من رواتبهم.