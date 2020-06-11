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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 15:02

للمرة الأولى.. قفزة حادة في نسبة السعوديين المصابين بكورونا

للمرة الأولى.. قفزة حادة في نسبة السعوديين المصابين بكورونا
وكشفت مصادر صحیة، أن ارتفاع نسبة السعوديين بين المصابين في المملكة یعود إلى عدم الالتزام التام بالتعلیمات والإرشادات الصحیة في تطبیق الاحترازات والاشتراطات الوقائیة.

وقالت المصادر إن مؤشر رصد الحالات، أمس الأربعاء، أكد على أن الآلاف من الإصابات كانت بسبب تصرفات یمكن تجنبها، مثل التجمعات والذھاب للأماكن المزدحمة.

وطالبت وزارة الصحة السعودية، بالالتزام التام بلبس الكمامة، وترك مسافة آمنة، وغسل الیدین باستمرار، وتجنب الذھاب للأماكن المزدحمة والعامة والتجمعات الأسریة، التي جعلت من عدد الإصابات حالات تسجل بسبب عدم التقید.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة 112288 شخصا، توفي منهم 819، وتعافى 77954.
رقم : 867982
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