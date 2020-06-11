الجامعة العربية: ضم إلاحتلال لأراض فلسطينية قد يطلق حربا دينية

وشدد أبو الغيط على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة.



وأضاف الأمين العام أن العالم اجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.



وأكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروباً دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.



ويتيح الاتفاق الائتلافي المبرم بين 'الليكود' و'أزرق-أبيض' لنتنياهو الشروع في تطبيق خطط الضم في أول يوليو القادم، وتعهد رئيس الوزراء الصهيوني مرارا بالإعلان في ذلك اليوم عن فرض سيادة كيان الاحتلال على جميع الأراضي الفلسطينية المخصصة لها بموجب 'صفقة القرن'، بما فيها غور الأردن.