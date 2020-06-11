لبنان تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 1402

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1789 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.



وكان وزير الأشغال والنقل في لبنان ميشال نجار، قال إنه سيتم في غضون يومين تحديد الموعد النهائي لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).. مرجحا أن يكون الموعد التقريبي مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار وباء كورونا.



وأكد أن المطار في لبنان يمثل أحد المرافق الأساسية الأكثر أهمية للاقتصاد، وأن اقتصاد البلاد يرتبط به بشكل كبير، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية مع أي تحرك أو خطوة من شأنها تحريك الدورة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. مضيفا: "أصبح هناك في الوقت الراهن ترابط بين الصحة والاقتصاد في ظل وباء كورونا".