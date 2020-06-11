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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 18:14

تسجل 1476 إصابة جديدة بكورونا في قطر

تسجل 1476 إصابة جديدة بكورونا في قطر
ووصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 51331 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 17 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 230 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس التي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة.

وأوضحت أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأفادت الوزارة بأن حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم كان أصحابها يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة، ويبلغون من العمر 70 و52 و41 عاما.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم 7 ملايين و474 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 419 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و790 ألفا، بحسب "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
رقم : 868016
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