الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 18:30

روسيا والصين بوجه التهديدات الأمريكية على طهران

روسيا والصين بوجه التهديدات الأمريكية على طهران
 لم تسر الأمور كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،فبعد عامين من فرض الحظر الاقتصادي على طهران فلم يستجب الأوروبيون لطلبه منهم بالانسحاب من الاتفاق النووي ، ولم تتراجع طهران أمام الإرهاب الاقتصادي.
 
وعدم فعالية إجراءات الحظر المختلفة المفروضة على طهران ، زاد ذلك من غضب الإدارة الامريكية والذي جعلها تظن أنه بمقدورها الضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر جديد على طهران، وذلك إذا لم يمدد مجلس الأمن الحظر على الأسلحة الذي من المقر أن تنتهي مدته في تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي.

وقامت كل من روسيا والصين بإعلان معارضتهما لإعادة فرض حظر تسليحي على طهران ، وذلك بموجب رسالتين وجهتهما كل منهما لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبمضمون الرسالة الروسية وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التهديدات الأميركية بالسخيفة وغير المسؤولة، مؤكدا أنه لا يحق لواشنطن استخدام القرار الأممي 2231 نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.

من جانبه وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد هو أيضا في رسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة أن أميركا لم تعد طرفا في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه، ولم يعد من حقها أن تطالب بتطبيق العودة السريعة للحظر.

من جانبه، رفض كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أي محاولة أميركية لاستدعاء الاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن استخدام عضويتها السابقة في الاتفاق في محاولة لفرض حظر دائم على الأسلحة على إيران.
 
التهديد الأمريكي بفرض المزيد من إجراءات الحظر على ايران  من شانه أن يؤدي إلى إثارة أزمة في مجلس الأمن، بحسب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي أكد أن سياسة البيت الأبيض هذه يجب أن تلقى إدانة عالمية.. فهذه الإجراءات لن تزيد الضغوط على الحكومة الإيرانية، كما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق تامي كونتريمن وإنما ستضرب بنظام نزع السلاح النووي في العالم.

غرور أميركا يبدو أنه يحول دون قبولها أن إيران حولت الضغوط إلى فرص ووصلت إلى الفضاء وكسر الحظرت وازدادت قوة ونفوذا، وأن التهديد بمواصلة أقضى الضغوط لن يجدي نفعا.
 
رقم : 868020
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
11 حزيران 2020
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
10 حزيران 2020
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
10 حزيران 2020
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
10 حزيران 2020
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
10 حزيران 2020
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
10 حزيران 2020
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
10 حزيران 2020
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
9 حزيران 2020
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
9 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس