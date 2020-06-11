روسيا والصين بوجه التهديدات الأمريكية على طهران

لم تسر الأمور كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،فبعد عامين من فرض الحظر الاقتصادي على طهران فلم يستجب الأوروبيون لطلبه منهم بالانسحاب من الاتفاق النووي ، ولم تتراجع طهران أمام الإرهاب الاقتصادي.



وعدم فعالية إجراءات الحظر المختلفة المفروضة على طهران ، زاد ذلك من غضب الإدارة الامريكية والذي جعلها تظن أنه بمقدورها الضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر جديد على طهران، وذلك إذا لم يمدد مجلس الأمن الحظر على الأسلحة الذي من المقر أن تنتهي مدته في تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي.



وقامت كل من روسيا والصين بإعلان معارضتهما لإعادة فرض حظر تسليحي على طهران ، وذلك بموجب رسالتين وجهتهما كل منهما لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبمضمون الرسالة الروسية وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التهديدات الأميركية بالسخيفة وغير المسؤولة، مؤكدا أنه لا يحق لواشنطن استخدام القرار الأممي 2231 نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.



من جانبه وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد هو أيضا في رسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة أن أميركا لم تعد طرفا في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه، ولم يعد من حقها أن تطالب بتطبيق العودة السريعة للحظر.



من جانبه، رفض كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أي محاولة أميركية لاستدعاء الاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن استخدام عضويتها السابقة في الاتفاق في محاولة لفرض حظر دائم على الأسلحة على إيران.



التهديد الأمريكي بفرض المزيد من إجراءات الحظر على ايران من شانه أن يؤدي إلى إثارة أزمة في مجلس الأمن، بحسب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي أكد أن سياسة البيت الأبيض هذه يجب أن تلقى إدانة عالمية.. فهذه الإجراءات لن تزيد الضغوط على الحكومة الإيرانية، كما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق تامي كونتريمن وإنما ستضرب بنظام نزع السلاح النووي في العالم.



غرور أميركا يبدو أنه يحول دون قبولها أن إيران حولت الضغوط إلى فرص ووصلت إلى الفضاء وكسر الحظرت وازدادت قوة ونفوذا، وأن التهديد بمواصلة أقضى الضغوط لن يجدي نفعا.

