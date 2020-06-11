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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 18:35

عمدة سياتل الأمريكية تنصح ترامب بـ‘‘العودة إلى المخبأ‘‘

عمدة سياتل الأمريكية تنصح ترامب بـ‘‘العودة إلى المخبأ‘‘
نشرت دوركان بحسابها الخاص على "تويتر" تغريدة قالت فيها: "اجعلنا جميعا في أمان، ارجع إلى مخبئك في القبو".

عمدة سياتل الأمريكية تنصح ترامب بـ"العودة إلى المخبأ"
وكان ترامب قد نشر تغريدة في وقت سابق من اليوم الخميس، انتقد فيها حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي ودوركان لعدم بذل جهود لمكافحة الشغب وقال: "لقد استولى إرهابيون محليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لعملية اقتحام صفوف المحتجين في أحد شوارع مدينة سياتل الأمريكية بسيارة مدنية، ما أسفر عن جرح العشرات وتوقيف سائقها بالقوة وهربه من المنطقة.

عمدة سياتل الأمريكية تنصح ترامب بـ"العودة إلى المخبأ"
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".
رقم : 868022
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