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الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 18:37

كيف ستكون حالة الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة؟

كيف ستكون حالة الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة؟
ونشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية في سوريا، أنه طرأ انخفاض إضافي و كبير على درجات الحرارة نسبةً لهذه الفترة من السنة لتصبح الحرارة أقل من معدلاتها في دمشق و جميع المناطق و المحافظات السورية .

وتستمر هذه الأجواء اللطيفة نهاراً و الباردة منعشة ليلاً حتى يوم الأحد القادم على الأقل فيما تصبح الأجواء شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية و القنيطرة و الجولان المحتل و ريفي دمشق الغربي و الشمالي.

وتكون درجات الحرارة إجمالاً نهاراً ببداية الثلاثينات في دمشق و جميع المحافظات السورية و بأواخر العشرينات على المناطق الجنوبية الغربية من سوريا و أرياف دمشق وأرياف حمص .

ومن المتوقع أن نتأثر بحالة عدم استقرار يوم الأحد المقبل لازالت ثابتة ولكنها حسب نماذج اليوم ستقتصر على أقصى المناطق الجنوبية و الجنوبية الشرقية من سوريا بـ أمطار رعدية على فترات.
رقم : 868023
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