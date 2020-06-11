بومبيو يهاجم الجنائية الدولية ويصفها بـ‘‘صورية‘‘!

وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.



وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية"، على حد وصفه.



واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بـ"استهداف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، واعتبر أن تصرفات المحكمة "تمثل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة"، على حد زعمه.



واشتاطت السلطات الأمريكية غيظا بعد قيام المحكمة الدولية بإجراء "تحقيقات" بحق الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، وكالت الاتهامات للمحكمة الدولية وفرضت عقوبات اقتصادية على مسؤوليها، وهذا ما اعتبره محللون تأكيدا على ان الولايات المتحدة و"اسرائيل" كيانان خارجان عن القانون في العالم.