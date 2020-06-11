محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن فيرشينين وجيفري بحثا "بشكل مفصل مسائل تمرير عملية التسوية السياسية للأزمة السورية بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينص على الالتزام باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".



كما ناقش الجانبان، حسب البيان، "الأوضاع على الأرض" في سوريا، بما في ذلك "مهمات ضمان إرساء الاستقرار في إدلب ومنطقة شرق الفرات وجنوب البلاد".



وسبق أن أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة حول الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 على الرغم من الخلافات المستمرة بين الطرفين.