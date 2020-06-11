الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 حزيران 2020 ساعة 21:57

زعيم الجمهوريين في النواب الأمريكي: سنطرح خطة لإصلاح الشرطة

زعيم الجمهوريين في النواب الأمريكي: سنطرح خطة لإصلاح الشرطة
وحسب "رويترز"، أبلغ مكارثي الصحفيين أنه سيركز على الإصلاح والشفافية والمساءلة، مضيفا أنه يؤيد فرض حظر على أماكن الخنق.

وقال مكارثي إن المشرعين الجمهوريين في بمجلس النواب سيجتمعون، في وقت لاحق الخميس، مع السناتور تيم سكوت، الذي يعمل على تشريع إصلاح الشرطة في مجلس الشيوخ، مضيفا أنه يمكن أن يكون لديهم اقتراح مشترك.

وكشف الديمقراطيون، الذين لديهم أغلبية في مجلس النواب، يوم الاثنين، النقاب عن خطة شاملة لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصري. وقدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مشروع قانون بشأن إصلاح الشرطة الأمريكية على نطاق واسع على خلفية الاحتجاجات بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على أيدي الشرطة.

وقالت رئيسة المجلس خلال مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي: "إن وحشية الشرطة هي انعكاس حزين لنظام الظلم العنصري الأمريكي الذي طال أمده. لا يمكن تحقيق العدالة إلا من خلال العمل الكامل والشامل، وهذا ما سنفعله اليوم".

وأوضحت أن مشروع القانون ينص على "التحول من خلال التغييرات الهيكلية"، الأمر الذي سيزيد من المساءلة عن الانتهاكات والسيطرة على الشرطة.
تصنيف :
رقم : 868055
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
11 حزيران 2020
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
10 حزيران 2020
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
10 حزيران 2020
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
10 حزيران 2020
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
10 حزيران 2020
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
10 حزيران 2020
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
10 حزيران 2020
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
9 حزيران 2020
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
9 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس