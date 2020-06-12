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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 08:40

الشؤون الصحية السورية تغلق مقهى شهيرا في اللاذقية

الشؤون الصحية السورية تغلق مقهى شهيرا في اللاذقية
وأضاف القصير أنه تم ضبط المقهى يقدم الأراكيل للزبائن، وهو بذلك يخالف الشروط الصحية للسلامة العامة.

من جهة ثانية، لفت القصير إلى إغلاق مشغل لصنع الحلويات في حي الشيخ ضاهر بسبب مخالفته الشروط الصحية ولوجود بعر فئران.
رقم : 868084
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