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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 08:46

المقاومة الإسلامية تزف فقيد الجهاد القائد أبو علي فرحات

المقاومة الإسلامية تزف فقيد الجهاد القائد أبو علي فرحات
وجاء في بيان المقاومة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا - صدق الله العلي العظيم

تزف المقاومة الإسلامية إلى شعبها الأبي والمقاوم، قائداً عزيزاً من قادتها الأبرار
فقيد الجهاد والمقاومة

القائد الجهادي
الحاج حسن محمود فرحات
(الحاج أبو علي فرحات)

والذي ارتقى عصر اليوم الخميس 11-6-2020 جراء حادث في قريته اللويزة في اقليم التفاح جنوب لبنان

ويوارى الفقيد القائد الثرى في روضة قريته اللويزة عند الساعة الرابعة من عصر غدٍ الجمعة 12-6-2020.
رقم : 868089
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