بعض الطرقات في لبنان مازالت مقطوعة

و حسب غرفة التحكم المروري بعض الشوارع في بيروت و منها أوتوستراد زلقا في شمال شرق بيروت و الطرقات في جنوب و شمال و بقاع مقطوعة بشكل كامل.
وشهدت وسط بيروت مساء أمس مواجهات بين الجيش اللبناني و المحتجين و ترافق ذلك مع اعمال الشغب.
وفي طرابلس شمال لبنان اطلقت عناصر الجيش اللبناني القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، بعدما حاولوا اقتحام المصرف واشتبكوا مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض عديدة.
ارتفاع السعر الجنوني لدولار الذي وصل أمس الى عتبية 6 ألاف ليرة اشعل الشوارع لبنان مرة أخرى وعادت الاحتجاجات إلى مختلف المناطق اللبنانية ، وذلك احتجاجاً على تردّي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني فشهدت مناطق لبنانية قطع طرق من قبل المحتجين .