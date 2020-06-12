بعض الطرقات في لبنان مازالت مقطوعة

و حسب غرفة التحكم المروري بعض الشوارع في بيروت و منها أوتوستراد زلقا في شمال شرق بيروت و الطرقات في جنوب و شمال و بقاع مقطوعة بشكل كامل.



وشهدت وسط بيروت مساء أمس مواجهات بين الجيش اللبناني و المحتجين و ترافق ذلك مع اعمال الشغب.



وفي طرابلس شمال لبنان اطلقت عناصر الجيش اللبناني القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مصرف لبنان في ​طرابلس​، بعدما حاولوا اقتحام المصرف واشتبكوا مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض عديدة.



ارتفاع السعر الجنوني لدولار الذي وصل أمس الى عتبية 6 ألاف ليرة اشعل الشوارع لبنان مرة أخرى وعادت الاحتجاجات إلى مختلف المناطق اللبنانية ، وذلك احتجاجاً على تردّي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني فشهدت مناطق لبنانية قطع طرق من قبل المحتجين .