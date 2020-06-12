الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 08:53

برلماني يكشف السبب الرئيسي لإقالة رئيس حكومة سوريا

برلماني يكشف السبب الرئيسي لإقالة رئيس حكومة سوريا
وأشار الزعبي إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد القادر على تخليص شعبه من الوضع المأزوم الذي يعيش فيه المواطنون عموماً، مبيناً أن الرئيس بشار الأسد بشّر الجميع بقرار إقالة رئيس حكومة يتحمل فشل حكومته خلال الفترة السابقة.

وأضاف النائب السوري أن خميس ظهر مؤخراً كرئيس وزراء شبه عاجز عن إيجاد الحلول لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لسعر الصرف، مشيراً إلى أن تغييره كان لا بد منه بهذا الوقت.

ورأى الزعبي أن رئيس الحكومة المقال يتحمل مسؤولية الفساد والفشل الذي وصلت إليه الحكومة مؤخراً، خاصة وأن خميس خلال جلسة الحكومة في البرلمان لم يعطِ حلولاً أو اجراءتا فعلية لمواجهة المرحلة الراهنة وإنما أعاد ما يحدث إلى الحرب والحصار الذين باتا شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها، بحسب قوله.

ولفت بالقول إلى أن رئاسة الوزراء وضمن صلاحيات الرئيس خميس لم يعطِ حلولا او إجراءات حازمة على أرض الواقع لتحسين الأمور المعيشية والوقوف على متغيرات سعر الصرف الذي -كما ذكر- بأنه وهمي وكان يتطلب تحركاً جدياً لمنع تأثيره على الأسعار في السوق المحلية بهذا الشكل الهستيري.

وعن المرحلة المقبلة، أشار الزعبي إلى أن التبديل الحكومي لا شك سيحدث تحسناً ملموساً بالوضع المعيشي وإلا لما حدث، متوقعاً أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى كتغيير بعض الوزراء والمدراء العامين لكبرى الشركات والمؤسسات في القطاع العام، لتنعكس فعلياً على الوضع المعيشي للمواطن بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه وكلف الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموراد المائية.

وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد الشهر المقبل.
رقم : 868094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
11 حزيران 2020
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
11 حزيران 2020
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
روحاني.. على العالم الوقوف أمام مؤامرة أمريكا حول الاتفاق النووي
10 حزيران 2020
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين
10 حزيران 2020
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
قانون قيصر.. عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟
10 حزيران 2020
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم
10 حزيران 2020
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة
10 حزيران 2020
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
إكتمال الكابينة الوزارية العراقية.. الوحدة السياسية للانتقال من الأزمة
10 حزيران 2020
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
9 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس