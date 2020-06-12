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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 09:01

غريب آبادي: اميركا تواصل اختلاق عراقيل امام ايران بالوكالة الذرية

غريب آبادي: اميركا تواصل اختلاق عراقيل امام ايران بالوكالة الذرية
وفي مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" اليوم الجمعة كتب غريب آبادي: ان الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة سيبدا اعماله يوم الاثنين القادم ولكن نظرا لتفشي فيروس كورونا فان الاجتماع سيعقد عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة.

واضاف: سيتم البحث خلال الاجتماع تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي في ايران وكذلك اتفاقية الضمانات.

وتابع السفير الايراني: ان اميركا وبعض الدول الغربية تبذل المساعي لاتخاذ القرار عن طريق التصويت في هذا الاجتماع الافتراضي ان لزم الامر، في حين ان بعض الدول الاخرى الاعضاء في المجلس مثل روسيا تعارض هذا الامر.

واوضح بان جدول اعمال الاجتماع لم يتحدد بصورة نهائية لغاية الان رغم انه لم يتبق الكثير من الوقت لانعقاده.

واكد السفير الايراني بان اميركا مازالت تسعى لاضعاف الآليات الدولية واساليب العمل السائدة في هذه المنظمات.

وكان السفير الايراني قد وجه في وقت سابق رسالة الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر فيها من سلوك اميركا غير القانوني تجاه التزاماتها الدولية في مجالات التعاون النووي واختلاقها العقبات في هذا المجال.
رقم : 868098
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