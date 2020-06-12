دمشق تتظاهر تنديدا بـ‘‘قانون قيصر‘‘

ورفع المشاركون في التجمع شعارات مناهضة للهيمنة الأمريكية وعبروا عن الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والحرب الاقتصادية على بلادهم، وتأييدهم للرئيس السوري بشار الأسد والجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والضغوط الاقتصادية.



وأكدوا بأن الشعب السوري الذي صمد لأكثر من 9 سنوات في مواجهة الحرب الإرهابية لن ترهبه الضغوط ولن تستطيع الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون وتستهدف السوريين في لقمة عيشهم، أن تبدل من مواقفهم.



وتناول المشاركون تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا وتفاخره بتشديد الضغط على الشعب السوري من خلال العمل على إضعاف قيمة الليرة السورية، مؤكدين أن هذا الأمر يفضح النفاق الغربي وتشدقه الطويل بالخوف على مصالح المواطنين السوريين.



وشدد المشاركون بأن سوريا ستنتصر على العدوان الإرهابي والاقتصادي بدماء الشهداء وصمود شعبها ورئيسها.