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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 12:48

رام الله.. تمديد اعتقال ثلاثة أسرى محررين في سجون السلطة

رام الله.. تمديد اعتقال ثلاثة أسرى محررين في سجون السلطة
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر حقوقية قولها إن محكمة للسلطة مددت اعتقال الأسير المحررين محمد يوسف، 15 يوما، وخليل قنديل،7 أيام في حين مدد جهاز المخابرات اعتقال الأسير المحرر عيسى أبو عنتر 15 يوما.

ونقلت مجموعة محامون من أجل العدالة عن المعتقلين قنديل وجابر تعرضهما للتعذيب في مركز توقيفهما عند مثولهما أمام نيابة السلطة.

وذكّرت المجموعة الحقوقية أن التعذيب جريمة حسب المشروع الدولي والقانون الجزائي الوطني ولا تسقط بالتقادم كما أنها تستوجب الملاحقة الفورية لمرتكبيها.

يشار الى أن المعتقلين جابر وقنديل أسيران محرران وطالبان جامعيان كما أنهما ناشطان سياسيان وفاعلان في قضايا الرأي العام ومن المناصرين للقضايا المطلبية العادلة التي كفلتها حقوق الإنسان والأطر التشريعية الوطنية.

في غضون ذلك مدد جهاز مخابرات السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر والناشط الحقوقي عيسى أبو عنتر، 15 يوماً.

واعتقل أبو عنتر قبل يومين من سـرايا محكمة بداية وصلح نابلس وهو ما عدّته محامون من أجل العدالة إجراءً باطلا واستباحةً للمؤسسة القضائية.

ويتهم جهاز المخابرات الناشط أبو عنتر بذم السلطات بسبب تفاعلاته الاجتماعية وتعبيره عن رأيه في الشأن العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وخلال أيام فقط اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة أكثر من 12 مواطناً بينهم طلاب وأسرى محررون وناشطون بسبب انتمائهم أو آرائهم السياسية.

ورصد تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة السلطة (149) انتهاكا بحق المواطنين، خلال شهر مايو الماضي.
رقم : 868147
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