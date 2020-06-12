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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 12:52

ما حقيقة إقالة وزير الخارجية التونسي نور الدين الري؟

ما حقيقة إقالة وزير الخارجية التونسي نور الدين الري؟
وقال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الخارجية التونسية بوراوي الإمام ،مساء الخميس، في تصريح صحفي، إن ”ما يتم ترويجه من أخبار بشأن إقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير الشؤون الخارجية نورالدين الري عار عن الصحة“.

وشدد بوراوي الإمام، على أن نورالدين الري ”يعمل بانسجام كبير مع رئاسة الجمهورية“، وأن وزارة الخارجية التي يشرف عليها ”حريصة على ترجمة رؤية واستراتيجية وتوجهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات تونس مع الدول الأجنبية ومحيطها الإقليمي والدولي“.

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن قيس سعيّد قرر إقالة وزير الخارجية نورالدين الري، إثر ”فشله في تمثيل التونسيين بالخارج“، وتعيين مهدي الباهي خليفة له.

وأثار ملف التونسيين في الخارج، خلال الأيام الماضية، جدلا متواصلا، وسط اتهامات لوزارة الخارجية بـ“التخلي عنهم وعدم التسريع بإجلائهم في ظل تفشي فيروس كورونا“، ما دفع البرلمان التونسي إلى استدعاء الوزير والاستماع إليه بهذا الخصوص.

وفي السياق، قالت النائب في البرلمان سيدة الونيسي، يوم الخميس، إن نورالدين الري، أكد خلال الجلسة أنه “وزير الشؤون الخارجية وليس وزير التونسيين في الخارج“.
رقم : 868148
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