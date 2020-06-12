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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 13:58
سوريا.. فصائل مسلحة تستهدف بأسلحة ثقيلة نقاط تابعة لـ’قسد’
وافاد "المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها" التابع لـ "قسد" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" انه عقب الاستهداف من قبل "الجيش الحر" رد مسلحو "مجلس منبج العسكري" على مصادر إطلاق النار.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
868163
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