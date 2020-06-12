سوريا.. فصائل مسلحة تستهدف بأسلحة ثقيلة نقاط تابعة لـ’قسد’

دمشق (اسلام تايمز )- استهدفت فصائل ما يسمى بـ "الجيش الحر" الموالية لتركيا، بالأسلحة الثقيلة، نقاط مسلحي ما يسمى "المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها _ قسد" في قرية التوخار شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.