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الجمعة 12 حزيران 2020 ساعة 19:06

إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس لأول مرة الـ4000

إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس لأول مرة الـ4000
وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، تسجيل 3921 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي لليوم الثالث على التوالي، بعد تسجيل 3733 إصابة أمس الخميس و3717 إصابة الأربعاء.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي الجديد التي تم رصدها في المملكة 119942.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (1584 حالة) إلى الرياض، حيث تتخطى الحصيلة اليومية عتبة الألف إصابة لليوم الرابع على التوالي ولا تزال في ارتفاع مستمر.

وأعلنت الوزارة عن 36 وفاة جديدة جراء الوباء تم تسجيلها خلال اليوم الأخير، مقابل 38
وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة إلى 893 حالة وفاة.

وتماثل 1010 أشخاص للشفاء من فيروس كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 81029.
رقم : 868195
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