مصر تعلن إطلاق مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحة فيسبوك: "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".



وتابعت: "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاج:

#EgyptNileRights، والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل".



وطالبت الوزارة المصريين بالتوقيع على المبادرة عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك.

وكان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، قد عقدوا أمس الخميس، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.



وكانت المشاورات الثلاثية بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من جمهورية السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا، تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.