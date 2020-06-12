هل ستبقى القوات الأمريكية في العراق؟

تدل محتويات البيان على خارطة طريق المباحثات علی أنها ستكون طويلة الأمد، على الأقل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني القادم موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية .



إن هذا البيان والتأكيد على المحادثات القادمة في كافة المجالات العسكرية والسياسية والأمنية والثقافية ومكافحة الإرهاب یثبت قبل كل شيء أن قرار البرلمان العراقي بطرد الأمريكان قبل بضعة أشهر لم يعد موضع اعتبار ولن يتم تنفيذه علی أرض الواقع.



وتشير محتويات البيان والقضايا العامة الواردة فيه أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة تأكيد وجودها في العراق.



وجاء في بيان اليوم أن قضية الانسحاب الأمريكي وتقليص قواعدها في العراق ستتم مناقشتها في المستقبل، وهو الوعد الذي تكرر في اتفاقية 2008 ولکن لم يتحقق أبداً.



وکما أعلن الرئيس ترامب رسميا مرارا وتكرارا أنه سيغادر سوريا، ولكنه لم يفعل ذلك أبدًا، ويبدو أنه لا توجد نية للانسحاب من العراق لدی القائمين علی البيت الأبيض.



ويعتقد بعض الخبراء وأصحاب الرأي أن هذه المحادثات والوعود التي تبدو جذابة سياسياً إنما هي للاستهلاك الانتخابي وأنها لن تعود بفائدة علی الشعب والحكومة العراقي



وفي وقت سابق كانت قد افادت مصادر رسمية أن الحوارَ الاستراتيجي بين العراق وأمريكا سوف لن يفرط بسيادة العراق بحيث أن الحوار سيعتمد رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة العراق بحسب المصادر



وشهد الحوار في جلسته الاولى إقرارا اميركيا بقرار مجلسِ النواب المطالب بانسحاب القوات الاميركية من العراق وأن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات وذلك دون تحديد جدول زمني.



انطلق الحوار الأمريكي - العراقي وسط جدل حول مضمونه وأهدافه، الجولة الأولى من الحوار التي جرت عبر دائرة متلفزة مغلقة تناولت ملفات الأمنية والسياسية والإقتصادية والثقافية.



ومن جانبه قال النائب في البرلمان العراقي برهان المعموري:"لن نسمح بالتدخل اي جهة من اي دولة كانت في شؤون الداخلية في العراق واعتقد بأن الجميع متفق على هذا الشيء بالتالي بالنسبة لحوارات الحكومة مع واشنطن نحن لدينا قرار مجلس النواب على الحكومة ان تلتزم هذا القرار".



وتولى الوفد الأمريكي إدارة الجلسات الخاصة بالأمن والسياسة التي تضمن ملفات حساسة حول مستقبل الوجود الأمريكي ما اثار حفيظة البرلمانيين حيث اعتبر النائب حسن سالم هذه المفاوضات مجرد املاءات من الطرف الأمريكي على العراق.



في هذا السياق قال النائب العراقي محمد كريم: "هذا القرار التاريخي الذي يمس امن وسيادة العراق خاصة بعد التجاوزات الكبيرة التي قامت بها الطائرات الصهيونية والأمريكية وادت الى استشهاد عدد من القادة العراقيين وضيوف اهل العراق الكرماء".



وتزامنا مع انطلاق الحوار اصدرت القوى السياسية والبرلمانية العراقية بيانات اكدت فيها على ضرورة على تركيز تنفيذ قرار البرلمان وتطلعات الشعب العراقي بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اكد ان مسار الحوار سيعتمد على راي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق.



وقال الكاظمي: "لن نفرط بسيادة العراق وسوف ناخذ بعين الإعتبار مجموعة ملاحظات مهمة جدا، راي المرجعية الرشيدة التي طرحته في هذا الموضوع، حاجة العراق، راي البرلمان ومصلحة العراق".



ورغم المواقف الرافضة للوجود الأمريكي وضرورة جدولة انسحابها، سربت أوساط أمريكية قريبة من الحوار معلومات مفادها نية واشنطن ابقاء قوة كبيرة في العراق وهم يكشفون نوايا الإدارة الأمريكية لوضع إطار قانوني يشرعن بقاء قواتها التي فقدت الغطاء الشرعي بعد قرار البرلمان وتظاهرات المليونية لشعب العراقي.

