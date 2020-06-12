إعادة فتح المطار بيروت اعتباراً من الأول من تموز

وحضر الاجتماع: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة العامة حمد حسن، والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية غدي خوري، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وتم الاتفاق على إعادة فتح المطار، اعتباراً من الأول من تموز بقدرة تشغيل توازي 10 في المئة من حركة الملاحة، مقارنة بتموز من عام 2019، على أن يتم استئناف رحلات الطيران الخاصة، اعتبارا من 24 حزيران الجاري. وتقرر عند وصول الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي من الدول التي تقوم بإجراء فحص الـPCR أخذ عينة لهم لإجراء فحص ثان على أن يتم إبلاغهم بالنتيجة خلال مدة 24 ساعة من قبل الجهة الموكلة إجراء الفحص.



وعند وصول الوافدين من الدول التي لا تقوم بإجراء فحص الـPCR يتم أخذ عينة لهم، ويتم إبلاغهم بالنتائج خلال مدة 24 ساعة ويحدد لهم مباشرة في المطار من قبل القيمين على الموضوع موعد إجراء الفحص الثاني بعد 72 ساعة في أحد المختبرات المعتمدة.

وفي حال ظهور أي نتيجة إيجابية على القادمين إلى لبنان، عليهم التزام الحجر المنزلي واتباع توجيهات وزارة الصحة العامة إلى حين تماثلهم للشفاء، وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد.



وبالنسبة إلى الراغبين في القدوم إلى لبنان من غير اللبنانيين، يتوجب عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم في لبنان تغطي كل تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية. كما ستكون هذه الخدمة متوافرة من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان.