لليلة الثانية.. احتجاجات في لبنان بسبب تردي الاوضاع المعيشية

وقطع المحتجون عددا من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال والجنوب وفي العاصمة بيروت، ونفذ حشدٌ من المحتجين وقفة أمام وزارة الداخلية ومصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت، وذلك استنكاراً لتردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل "جنوني"، وذلك وسط انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي.



كما نفذ ناشطون في حراك "صيدا تنتفض" وقفة احتجاجية وقطعوا الطريق لبعض الوقت، وردد المشاركون هتافات رفضت "السياسات النقدية والمالية التي أوصلت الناس إلى الفقر والجوع"، مؤكدين "المضي في تحركاتهم المطلبية بكل السبل المشروعة لتحقيقها والعبور الى لبنان الذي ينشدون".