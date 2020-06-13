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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 08:37

بن زايد يعلق على حواره الهاتفي مع ماكرون بشأن ليبيا

بن زايد يعلق على حواره الهاتفي مع ماكرون بشأن ليبيا
وقال "بن زايد"، في تغريدة نشرها، مساء الجمعة، على حسابه في "تويتر": "الاتصال الهاتفي من الرئيس الفرنسي الصديق إيمانويل ماكرون فرصة مهمة تناولنا خلالها الحديث عن شراكتنا الاستراتيجية وسبل تطويرها".

وأضاف ولي عهد أبوظبي: "اتفقنا على أهمية العمل المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمات في المنطقة، وبشكل خاص دعم المبادرة المصرية، إعلان القاهرة، لحل الأزمة الليبية".

بدورها، ذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن "بن زايد" تلقى اتصالا من "ماكرون" بحثا فيه "سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات".

وتبادل الجانبان، حسب الوكالة، "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واستعرضا التطورات في الخليج الفارسي والشرق الأوسط والبحر المتوسط، وآخر مستجدات الأزمات في المنطقة وخاصة الأزمة الليبية".

كما تناول الاتصال "جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطوراتها في البلدين والعالم وجهود مواجهتها واحتواء آثارها في المجالات المختلفة".

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت الرئاسة المصرية إن "السيسي" تلقى اتصالا هاتفيا من "ماكرون" أعرب فيه الأخير عن ترحيبه بـ"إعلان القاهرة"، واتفق مع الرئيس المصري حول "أهمية استمرار دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة".
رقم : 868258
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