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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 08:41

معامل الأدوية في سوريا توزع“بالقطّارة” والوزير يرد

معامل الأدوية في سوريا توزع“بالقطّارة” والوزير يرد
وقال إحد المشرفين على احدى الصيدلانيات في دمشق إن “أصحاب معامل الأدوية لا يعتمدون في أرباحهم على السوق المحلية بل على الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي جعلهم يوقفون توزيع الأدوية بعد أن شعروا بأن أرباحهم انخفضت” .

وأضاف أن هؤلاء “التجار الكبار نسوا كل ما ربحوه في السابق وأصروا إلا أن يقفوا في وجه أهلهم في هذا الوضع الاستثنائي بل إنهم خالفوا قرارات الحكومة رغم رفع أسعار الأدوية ولم يعيدوا توزيعها حتى هذه اللحظة”.

وفي ذات السياق كشف وزير الصحة السوري نزار يازجي لتلفزيون الخبر أنه “تم ضبط بعض معامل الأدوية في ” حمص وريف دمشق وحلب” موجود في مستودعاتها كميات لا بأس بها من الأدوية، و لكن ليس بقصد الاحتكار، بل بقصد تأمين احتياج السوق، بشكل متباطئ”.

و أضاف يازجي “طلبنا من المستودعات تأمين احتياجات السوق بالسرعة الكلية من الأدوية، كما اطلعنا على آلية الإنتاج و الكميات المنتجة الموجودة في هذه المعامل، حيث تم تأمينها إلى السوق “.

وتابع يازجي “وتم توزيع الأدوية بشكل عام من خلال نقابة الصيادلة، وفي هذه المرحلة نريد العنب و ليس قتل الناطور “لافتا إلى أنه “تم تشديد عملية الرقابة على المعامل الدوائية”.

و حول الواقع الدوائي في سورية أوضح وزير الصحة أنه “مستقر و بشكل جيد “مشيراً إلى أنه “اجتمع مع أصحاب معامل الأدوية خلال زيارته إلى حمص يوم الخميس و تم النقاش في هذا الموضوع”.
رقم : 868261
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