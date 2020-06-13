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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 08:44

الجيش الإثيوبي يلوح بإستخدام القوة ضد مصر

الجيش الإثيوبي يلوح بإستخدام القوة ضد مصر
ونقلت صحيفة واشنطن بوست‎ قول الجنرال بيرهانو جولا: ”يعلم المصريون وبقية العالم جيدًا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها.. الرواية المشوهة للقادة المصريين بشأن أكبر سد هيدروليكي في إفريقيا تجذب الأعداء“.

واتهم الجنرال مصر بـ“استخدام أسلحتها لتهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة“، وقال: ”طريقنا للتقدم يجب أن يكون التعاون وبطريقة عادلة“.

وجاءت تصريحات الجنرال متناقضة مع قول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي للمشرعين في وقت سابق من هذا الأسبوع: ”إن الدبلوماسية يجب أن تكون في الصدارة لحل القضايا العالقة في ملف سد النهضة“.

وقال رئيس الوزراء آنذاك: ”لا نريد إيذاء أي شخص آخر، وفي الوقت نفسه سيصعب علينا قبول فكرة أننا لا نستحق الحصول على الكهرباء، فقد سئمنا من التوسل للآخرين“.

ويأتي تصريح الجنرال بيرهانو بالتزامن مع محادثات بين وزراء الري بإثيوبيا والسودان ومصر، بعد شهور من الجمود، حيث تريد إثيوبيا البدء في ملء خزان السد في الأسابيع القادمة، بينما تعارض مصر الخطوة.
رقم : 868264
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